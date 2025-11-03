‘Op De Radar’: politie houdt veelplegers in het verkeer opnieuw in de gaten

Regio – Team Verkeer van de politie-eenheid Noord-Nederland start opnieuw de bewustwordingsactie Op De Radar. De campagne richt zich op bestuurders die herhaaldelijk verkeersovertredingen begaan.

Begin november ontvangen 524 veelplegers een brief thuis. Het gaat om mensen die tussen 1 augustus 2024 en 1 augustus 2025 vier keer of vaker zijn bekeurd voor verkeersovertredingen.

Vorig jaar zijn 581 brieven verstuurd. Van deze groep heeft 55% geen bekeuring meer gekregen. Een positief effect en vergelijkbaar met de resultaten in andere eenheden. Helaas zijn er nog wel 49 personen (8,6%) uit het 1e jaar, die weer 4 bekeuringen of meer hebben gekregen. Zij krijgen opnieuw een waarschuwingsbrief.

De nieuwe groep krijgt een aandachtsvestiging op persoon (AOP) voor een jaar. Dat betekent dat ze bij nieuwe overtredingen geen waarschuwing meer krijgen, maar direct een bekeuring. Als hun verkeersgedrag daar aanleiding toe geeft, kan de politie ook een melding doen bij het CBR voor een verplichte cursus.

Wie weigert die te volgen, loopt het risico het rijbewijs kwijt te raken. Met deze actie wil de politie het bewustzijn vergroten over de gevolgen van herhaald verkeersonveilig gedrag en zo bijdragen aan veiliger verkeer in Noord-Nederland.

Foto's

Deel dit artikel