Politie was massaal aanwezig bij Hoornseplas na oproep voor mogelijk Project X-feest

Groningen – Bij de Hoornseplas en in de wijk Hoornse Meer was vrijdagavond veel politie op de been na een oproep op social media voor een mogelijk Project X-feest.

Volgens RTV Noord stonden op verschillende toegangswegen agenten opgesteld om de situatie onder controle te houden. Op de Kaapse Baan werden voertuigen en personen gecontroleerd.

De politie was zichtbaar aanwezig om eventuele overlast of ongeregeldheden te voorkomen. Voor zover bekend bleef het rustig in het gebied en hoefde er niet te worden ingegrepen.

Foto's