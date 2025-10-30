Werkzaamheden lopen uit op de N360

Ten Post – De asfalteringswerkzaamheden aan de provinciale weg N360 tussen Ten Post en Garrelsweer zijn uitgelopen.

Volgens de Provincie komt dat door het slechte weer van de afgelopen tijd en een paar problemen die vooraf niet voorzien waren.

Vanaf maandag gaat de weg daarom niet volledig, maar gedeeltelijk open. Er wordt gewerkt met een halve afzetting van de rijbaan. Bij het werkvak staan stoplichten om alles veilig te laten verlopen. Hoe lang dat gaat duren is nog onbekend.

De bussen kunnen inmiddels wel weer de oude route rijden en de fietspaden zijn ook al open zegt de Provincie via X.

