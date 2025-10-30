Man met mes van zolder gehaald door ondersteuningsgroep politie

Regio – Woensdagavond heeft een onderhandelaar samen met het arrestatieteam ondersteuning geboden aan de politie_ommelanden noord bij de aanhouding van een verdachte. De persoon was de zolderverdieping van zijn woning opgeklommen met een mes. Hierna had hij de toegang tot de zolderverdieping gebarricadeerd.

Nadat een deel van de barricade door hun was weggehaald konden ze met de persoon in gesprek. Tijdens dit gesprek wisten ze de persoon te overtuigen om van de zolder af te komen, waarna deze werd aangehouden.

