Twee verdachten aangehouden na steekincident Wildervank (update)

Wildervank – De politie doet onderzoek naar een steekincident aan de Van Delfstraat in Wildervank dat op 29 oktober omstreeks 16:30 uur plaatsvond. Hierbij raakte een 62-jarige man uit Wildervank gewond. Later op de avond heeft de politie twee mannen, een 47-jarige en een 34-jarige inwoner van Veendam, aangehouden. Zij zitten vast en worden verhoord.

Omstreeks 16:30 uur kreeg de politie melding van een mishandeling aan de Van Delfstraat in Wildervank. Ter plaatse bleek er sprake te zijn van een steekincident. Het 62-jarige slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Er zijn op dat moment geen verdachten aangetroffen.

De politie is direct een onderzoek gestart. Later op de avond konden twee verdachten worden aangehouden. Zij zijn overgebracht naar het cellencomplex. Hun rol en betrokkenheid zal uit het politieonderzoek duidelijk moeten worden.

Heeft u omstreeks 16:30 uur iets gehoord of gezien aan de Van Delfstraat in Wildervank? Of heeft u meer informatie die u nog niet met ons gedeeld heeft? Dan komen we graag met u in contact. Dat kan via 0900-8844 of door het tipformulier in te vullen. Anoniem kan ook, via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

