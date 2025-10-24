Nieuwe standhouders gezocht voor de vijfde 112GroningenDag

Groningen – Op zaterdag 13 juni 2026 vindt voor de vijfde keer de 112GroningenDag plaats in en om de Martiniplaza in Groningen. Een evenement voor jong & oud.

Van 10:00 tot 17:00 uur zijn er die dag vele instanties aanwezig, waaronder brandweer Groningen, Ambulancezorg Groningen en UMCG Ambulance, Justitie, Reddingsbrigade, Douane en Sanquin, en nog vele andere bedrijven en diensten. Voorgaande edities kwamen rond de 6000 bezoekers naar de Veiligheidsmarkt en de spectaculaire demonstraties. Er is ook nu weer veel animo en enthousiasme bij onze standhouders.

Nieuwe standhouders gezocht:

Voor de 112GroningenDag is de organisatie nog op zoek naar wat nieuwe standhouders. We willen graag nieuwe instanties verwelkomen om bezoekers ook nieuwe elementen te kunnen laten zien op gebied van veiligheid. Bedrijven(ook commerciële partijen) of instellingen met alles op het gebied van veiligheid, hulpverlening of handhaving, zijn welkom. BHV bedrijven hebben we nu al voldoende !

Heeft u interesse gekregen om ook deel te nemen, neem dan contact op via [email protected] of bel met 0653701808. U krijgt dan vrijblijvend informatie over hoe je mee kan doen als standhouder op de 112GroningenDag. Commerciële partijen betalen voor o.a. de vierkante meters (m2) dit om de huur en andere hoge kosten te kunnen financieren tijdens het evenement. Basis hulpdiensten als Brandweer, Ambulance diensten, politie, Defensie, Douane, enz. kunnen daardoor volledig gratis op ons evenement staan. Standhouders voor de Veiligheidsmarkt betalen alleen voor stroom en marktkraam enz. en lunchpakketten als ze een niet commercieel bedrijf zijn.

Afhankelijk van uw bedrijf krijgt u een informatie brief toe gemaild. We proberen alles zo laagdrempelig mogelijk te houden maar hebben ook te maken met de gestegen kosten! Mail vrijblijvend voor info [email protected] . Dan hoort u altijd of het lukt en bij ons evenement past. Zonder entree is zo`n dag op een A-locatie ook niet mogelijk.

De 112GroningenDag wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor A&S Vancare en subsponsor 101BHV.nl.

Editie 2024 impressie: klik hier.

Wat: 112GroningenDag Wanneer: Zaterdag 13 juni 2026 van 10:00 tot 17:00 uur. Waar: Martiniplaza, Leonard Springerlaan 2 Groningen. Entree: Tot 4 jaar gratis, vanaf 5 jaar € 06,00 p.p

Opbouwdag is 12 juni 2026.

Er komt ook voorverkoop, E-Tickets 05,50 + service kosten.

(Je kan je voorlopig aanmelden tot begin februari 2026, reageer voor het te laat is en of vol is !)

Foto's