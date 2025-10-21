Dronken vrachtwagenchauffeur(39) klem gereden bij Weiwerd

Regio – Maandagavond heeft de politie een vrachtwagenchauffeur van de weg gehaald bij Weiwerd meldt Dvhn.nl, nadat meerdere weggebruikers melding hadden gedaan van gevaarlijk rijgedrag. De 39-jarige Roemeense bestuurder slingerde over de weg en knipperde herhaaldelijk met zijn verlichting.

Een politiehelikopter stond al paraat, maar hoefde uiteindelijk niet in actie te komen.

“Toen de vrachtwagen stil moest staan voor een openstaande brug, hebben agenten hem aan de kant gezet,” aldus de politie tegen Dvhn.nl. De man is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van alcohol. De uitslag is niet bekend.

