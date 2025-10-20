COA-boete aanmeldcentrum Ter Apel nu al boven de 1 miljoen euro

Ter Apel – De boete die het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aan de gemeente Westerwolde moet betalen vanwege overbezetting in het aanmeldcentrum in Ter Apel, is inmiddels opgelopen tot ruim één miljoen euro. Die grens werd zondag bereikt. Omdat het ook afgelopen nacht opnieuw te druk was, is daar nog eens 50.000 euro bijgekomen.

De rechter heeft bepaald dat het COA deze dwangsom moet betalen voor elke dag dat het aantal bewoners in Ter Apel boven de tweeduizend uitkomt schrijft RTV Noord(+meer informatie) maandag.

Het COA vindt het een vervelende situatie. ‘Voor ons staan de veiligheid en de leefbaarheid binnen het aanmeldcentrum voorop’, reageert een woordvoerder.

