Verblinding door fietsverlichting vormt een groeiend probleem

Landelijk – Te felle of verkeerd afgestelde fietsverlichting zorgt voor gevaarlijke situaties in het verkeer. Dat blijkt uit een peiling onder ANWB-leden. Bijna twee derde van de ondervraagde weggebruikers wordt regelmatig verblind door de verlichting van tegemoetkomende fietsers. Een zorgwekkende uitkomst die vraagt om meer bewustwording én betere regelgeving. ANWB pleit daarom voor modernisering van de regels voor fietsverlichting. Dat meldt de ANWB.

Aanleiding voor de peiling was een eerder onderzoek naar verblinding door autoverlichting, waarbij opvallend veel opmerkingen binnenkwamen over hinderlijke fietsverlichting. ANWB besloot daarom haar ledenpanel te bevragen over hun ervaringen met verblinding door fietsers.

Gevolgen van verblinding

De resultaten liegen er niet om: 18% van de respondenten wordt vaak tot zeer vaak verblind door tegemoetkomende fietsers en 44% ervaart dit soms. Vooral automobilisten (67%) en fietsers zelf (61%) ondervinden hinder, maar ook voetgangers (6%) worden soms verblind. Als mensen verblind worden door fietsverlichting kijken ze weg (62%), knijpen de ogen samen (49%) of knipperen vaker met de ogen (11%). Twee procent van de ondervraagden geeft zelfs aan de ogen te sluiten bij felle verlichting. Door verblinding is alles rondom de lichtbron vaak nauwelijks meer te zien. Minder goed verlichte verkeersdeelnemers vallen hierdoor ook minder op. Verblinding leidt tot gevaarlijke situaties doordat je zicht ernstig verslechtert en je mogelijk de weg niet meer goed kunt zien.

Knipperende verlichting

Het gebruik van knipperende fietslampen is niet toegestaan volgens de wet, maar veel fietsers gebruiken deze lampen toch. Van de ondervraagde ANWB-leden gaf 36% van de respondenten aan afgeleid of verward te raken door knipperende verlichting.

Slechte zichtbaarheid blijft een groot risico

Naast verblinding is ook de zichtbaarheid van fietsers een punt van zorg, blijkt uit de ledenpeiling. Uit cijfers van het ministerie van IenW blijkt dat 25% van de fietsers zonder goede verlichting rijdt. Maar liefst 85% van de respondenten uit de ANWB-peiling ziet fietsers soms tot vaak over het hoofd door ondeugdelijke of ontbrekende verlichting. Ook slechte reflectie zorgt ervoor dat fietsers minder zichtbaar zijn, 70% van de ondervraagden mist fietsers hierdoor soms tot heel vaak. Met name automobilisten geven aan fietsers vaak niet te zien.

Wetgeving

De huidige wetgeving rondom fietsverlichting stamt uit de tijd van dynamo’s. Inmiddels zijn fietslampen technisch sterk verbeterd, maar ontbreekt regelgeving over lichtsterkte en bundelrichting. ANWB pleit daarom voor modernisering van de regels over de kwaliteit van fietsverlichting, zoals in Frankrijk en Duitsland al is gebeurd.

Campagne

Om fietsers te motiveren hun verlichting op orde te brengen, blijft bewustwording essentieel. De ANWB ondersteunt daarom de fietsverlichtingscampagne ‘Aan’, die eind oktober weer van start gaat.

