Verblinding door fietsverlichting vormt een groeiend probleem

Landelijk – Te felle of verkeerd afgestelde fietsverlichting zorgt voor gevaarlijke situaties in het verkeer. Dat blijkt uit een peiling onder ANWB-leden. Bijna twee derde van de ondervraagde weggebruikers wordt regelmatig verblind door de verlichting van tegemoetkomende fietsers. Een zorgwekkende uitkomst die vraagt om meer bewustwording én betere regelgeving. ANWB pleit daarom voor modernisering van de regels voor fietsverlichting. Dat meldt de ANWB.
Aanleiding voor de peiling was een eerder onderzoek naar verblinding door autoverlichting, waarbij opvallend veel opmerkingen binnenkwamen over hinderlijke fietsverlichting. ANWB besloot daarom haar ledenpanel te bevragen over hun ervaringen met verblinding door fietsers.
De resultaten liegen er niet om: 18% van de respondenten wordt vaak tot zeer vaak verblind door tegemoetkomende fietsers en 44% ervaart dit soms. Vooral automobilisten (67%) en fietsers zelf (61%) ondervinden hinder, maar ook voetgangers (6%) worden soms verblind.
Als mensen verblind worden door fietsverlichting kijken ze weg (62%), knijpen de ogen samen (49%) of knipperen vaker met de ogen (11%). Twee procent van de ondervraagden geeft zelfs aan de ogen te sluiten bij felle verlichting. Door verblinding is alles rondom de lichtbron vaak nauwelijks meer te zien. Minder goed verlichte verkeersdeelnemers vallen hierdoor ook minder op. Verblinding leidt tot gevaarlijke situaties doordat je zicht ernstig verslechtert en je mogelijk de weg niet meer goed kunt zien.
Om fietsers te motiveren hun verlichting op orde te brengen, blijft bewustwording essentieel. De ANWB ondersteunt daarom de fietsverlichtingscampagne ‘Aan’, die eind oktober weer van start gaat.