Tweede dag megatransport TenneT dik drie uur sneller

Veendam – Voor de tweede week op rij was Oost-Groningen zondag het decor van het megatransport van TenneT. Vorige week, op de eerste dag, arriveerde de 300 ton wegende transformator met een paar uur vertraging op de plaats van bestemming in Ter Apelkanaal. Deze zondag was er nauwelijks oponthoud. En: het publiek hield zich keurig aan de oproep van TenneT.

Het bedrijf had de afgelopen dagen de duizenden nieuwsgierigen verzocht om toch maar vooral tien meter afstand te betrachten.

Alles voor de veiligheid. ‘Op de wagen zit namelijk allerlei apparatuur die in theorie los kan schieten’, liet TenneT weten. Lees meer via rtvnoord.nl.

Bekijk hieronder de foto’s van het eerste transport van zondag 12 oktober 2025.

Foto's