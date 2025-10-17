Verdachte pakketje bij opstelterrein blijkt loos alarm (update)

Haren – De politie heeft vrijdagmiddag onderzoek gedaan naar een mogelijk verdachte situatie in een trein die op een veilige locatie in Haren stond gestald. Na grondig onderzoek bleek er echter niets aan de hand.

Volgens de politie ging het om een valse melding. Uit voorzorg werd de omgeving korte tijd afgezet terwijl agenten de trein onderzochten. Wat de aanleiding was voor de melding, is niet bekendgemaakt.

De politie meldt op X dat er niets verdachts is aangetroffen en dat de situatie inmiddels volledig is afgehandeld.

