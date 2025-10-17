TenneT roept toeschouwers op: ‘Houd zondag minstens tien meter afstand’

Ter Apelkanaal – Komend weekend (19-10) vindt opnieuw een megatransport plaats van Veendam naar Ter Apelkanaal, via diverse Oost-Groninger dorpen. TenneT neemt hierbij de ervaringen van afgelopen zondag mee en scherpt de veiligheidsmaatregelen aan. Zo zal het publiek dit keer op grotere afstand worden gehouden.

“We waren overweldigd,” zegt Marco Bos van TenneT tegen RTV Noord(+meer informatie) over de enorme belangstelling van afgelopen weekend. “We wisten dat het leefde in Groningen, maar wat er uiteindelijk gebeurde, had niemand voorzien. We schatten dat er zo’n tien- tot vijftienduizend mensen langs de route stonden.”

