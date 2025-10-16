Verkeerscontrole levert tientallen bekeuringen op

Stadskanaal – De afgelopen periode heeft de politie meerdere verkeerscontroles uitgevoerd in de regio. Op woensdag 15 oktober volgde een grote controle op de N366 tussen Veendam en Winschoten, in samenwerking met verschillende politieteams en de Belastingdienst. In zeven uur tijd werden 69 processen-verbaal opgemaakt.

Er werd onder meer geconstateerd: vier keer rijden onder invloed van drugs, onnodige verlichting, overbelading, en het ontbreken van een NIWO-vergunning. De Belastingdienst inde tijdens de controle ruim €85.000, legde zes keer beslag en liet één voertuig wegslepen. De politie benadrukt dat deze controles bijdragen aan een veiliger verkeer en bewustwording bij bestuurders.

