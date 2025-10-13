Groninger (51)krijgt taakstraf en celstraf voor bezit zelfgemaakte explosieven

Groningen – Een 51-jarige Groninger krijgt van de rechter een taakstraf van negentig uur en een voorwaardelijke celstraf van negentig dagen voor het bezitten van zelfgemaakte explosieven. Dat meldt RTV Noord.

De man had de explosieven in een opvangplek voor veteranen liggen, in Eelde. Bij een latere zoektocht bleken een pijpbom met veertig kogels en 310 knalpatronen uit de woning van de verdachte te zijn gevonden. Deze zijn later door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie tot ontploffing gebracht.

