Straatroof: twee jongens van 15 en 16 jaar uit de gemeente Groningen aangehouden, info gezocht

Zuidlaren – De politie is op zoek naar camerabeelden en andere informatie rondom een melding van een straatroof in Zuidlaren, die plaatsvond op vrijdag 10 oktober rond 23:15 uur. Later in de nacht werden bij een gemeentelijk terrein aan de Zuidlaarderweg in Tynaarlo twee jongens van 15 en 16 jaar uit de gemeente Groningen aangehouden.

De melding kwam rond 23:15 uur bij de politie binnen. Er zou sprake zijn geweest van een roofoverval op de Ludinge in Zuidlaren. Het slachtoffer moest onder dreiging van een vuurwapen, of daarop gelijkend voorwerp, een geldbedrag en z’n scooter afstaan. De verdachten gingen er daarna vandoor.

Zoekactie Tynaarlo

De politie is na de melding begonnen met een opsporingsonderzoek naar de twee verdachten. Dat onderzoek leidde de politie naar een gemeentelijk terrein aan de Zuidlaarderweg bij Tynaarlo, omdat de verdachten daar mogelijk zouden zijn. De politie was met meerdere eenheden, waaronder ook de politiehelikopter aanwezig.

Aanhoudingen

De inzet van de politie leidde uiteindelijk tot de aanhouding van twee verdachten: jongens van 15 en 16 jaar uit de gemeente Groningen. Dat gebeurde in de omgeving van de Zuidlaarderweg. De verdachten zijn ingesloten en ze zijn dit weekend verhoord over hun mogelijke betrokkenheid.

Vuurwapens

Het onderzoek naar de straatroof is volop gaande. We kijken of we camerabeelden kunnen veiligstellen. Ook is er op zondag nog een onderzoek verricht in de omgeving van de Zuidlaarderweg. Een speurhond van de politie vond daar een tas met daarin twee vuurwapens. De vuurwapens worden onderzocht en daaruit moet blijken of ze zijn gebruikt bij de straatroof.

Tips en/of informatie gezocht

De politie is nog steeds op zoek naar meer tips en informatie. Heb je vrijdagavond laat iets opvallends gezien of gehoord in de omgeving van de Ludinge in Zuidlaren en/of later in de nacht in de omgeving van de Zuidlaarderweg? Of heb je camerabeelden waarop mogelijk iets verdachts te zien is? Of heb je meer informatie over de straatroof? Laat het ons weten. Bel de Opsporingstiplijn op 0800-6070, vul het tipformulier in of deel je informatie anoniem via 0800-7000.

