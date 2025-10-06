Druk weekend voor politie regio Westerkwartier

Regio – Vrijdag omstreeks 04.10 uur zag de politie een bestuurder rijden op de A7. Na controle hebben wij een speekseltest afgenomen, die positief uitsloeg op het rijden onder invloed van drugs. De bestuurder, een 35-jarige inwoner van Groningen, is aangehouden. Van hem is bloed afgenomen dat zal worden onderzocht door het NFI.



De man bleek bovendien niet in het bezit van een geldig rijbewijs. Hiervoor is proces-verbaal opgemaakt en het voertuig is afgesleept.

TELEFONISCHE HELPDESKFRAUDE – MARUM

In Marum heeft een geval van helpdeskfraude plaatsgevonden. Een 48-jarige inwoner van Marum werd telefonisch benaderd door iemand die zich voordeed als medewerker van Vodafone. De aangever werd gevraagd een app te downloaden. Na enige tijd ontdekte hij dat er, zonder zijn medeweten, geld van zijn rekening was overgemaakt naar andere rekeningen. De telefoon van de aangever is overgedragen aan onze digitale specialisten en hij heeft aangifte gedaan.

ONGEVAL – DEN HORN

Vrijdag omstreeks 21.45 uur vond een ongeval plaats op de Hogeweg in Den Horn.

Door het slechte weer zag een bestuurder een bocht te laat en kwam in de berm terecht. Hierdoor belandde het voertuig op zijn dak in de sloot. Gelukkig raakte de bestuurder niet gewond. Het voertuig is afgesleept door bergingsbedrijf Poort.

VERSTOREN VAN DE OPENBARE ORDE – STATION GRIJPSKERK

De politie kreeg een melding van het station in Grijpskerk dat daar een persoon was aangehouden door de BOA’s.

Ter plaatse bleek het te gaan om een 22-jarige inwoner van de gemeente Westerkwartier die onder invloed verkeerde en een pizza in de treinwagon had uitgesmeerd. De verdachte is aangehouden en overgebracht naar het bureau in Leek. Na verhoor is het dossier opgestuurd naar het Openbaar Ministerie. De verdachte is vervolgens met een taxi naar huis gebracht.

PIRATENFESTIJN – MARUM

Vrijdag vond het Piratenfestijn in Marum plaats. Tijdens dit evenement heeft de politie meerdere incidenten afgehandeld, waaronder aanrijdingen, mishandelingen en het ondersteunen van de beveiliging bij lastige personen. Zie reacties voor het vervolg!

GEVAARLIJK RIJGEDRAG – SAAKSUM

Zaterdag ontvingen ze een melding over gevaarlijk rijgedrag op de N983 bij Saaksum.

Een collega zag het voertuig rijden en constateerde dat de bestuurder zijn voertuig niet goed onder controle had. Er werd onder meer geslingerd, onnodig geremd, hard opgetrokken en over stoepen gereden. Op grond van artikel 130 van de Wegenverkeerswet is het rijbewijs ingevorderd. Het rijbewijs en de mededeling worden opgestuurd naar het CBR.

VERDACHT GEDRAG VAN VOERTUIGEN – TOLBERT

Zondag omstreeks 01.00 uur kregen ze de melding dat meerdere voertuigen verdacht rondreden bij de woning van de meldster in Tolbert. Ook zou er graffiti op haar muur zijn gespoten. Ter plaatse zijn geen voertuigen meer aangetroffen.

RIJDEN ZONDER RIJBEWIJS – TOLBERT

Ze kregen een melding van een BOA die iemand had staande gehouden wegens rijden zonder rijbewijs. Op het viaduct over de A7 had een kleine aanrijding plaatsgevonden met een vrachtwagen. De BOA reed daar toevallig langs en zag dat de vrachtwagen daarna erg onzeker reed. Toen wij arriveerden, bleek de bestuurder — een 32-jarige inwoner van Tolbert — niet in het bezit van een rijbewijs. Hiervoor is proces-verbaal opgemaakt.

Daarnaast is de politie dit weekend bezig geweest met diverse andere meldingen, waaronder geluidsoverlast, overlast door jeugd, verdachte situaties, verkeersincidenten en ruzies.

Foto's