Code geel: plaatselijk zware windstoten & Schade in Stadskanaal (update)

Groningen – In Groningen en omliggende gebieden waait het zaterdag flink. Volgens het KNMI komen er plaatselijk zware windstoten voor, vooral in de kustgebieden. Later vanavond neemt de wind in het binnenland af, maar langs de Wadden en de noordkust blijft het tot morgenochtend onstuimig.

Zaterdagmiddag kunnen windstoten landinwaarts oplopen tot zo’n 75 kilometer per uur. In de kustgebieden, waaronder het Hogeland en de omgeving van Lauwersoog, worden windstoten van 80 tot 90 kilometer per uur verwacht. Aan zee kan de wind tijdelijk zelfs aantrekken tot 100 kilometer per uur. De wind komt uit het westen tot zuidwesten.

Het KNMI waarschuwt voor mogelijke overlast. Door de harde wind kunnen takken afbreken of voorwerpen wegwaaien, wat gevaarlijke situaties kan opleveren in het verkeer. Fietsers en automobilisten wordt geadviseerd om extra voorzichtig te zijn, zeker op open stukken weg.

Vanaf zondagochtend neemt de wind vanuit het zuiden verder af en wordt het rustiger weer in Groningen.

Stadskanaal: De harde wind heeft in een deel van Stadskanaal voor flinke schade gezorgd.

In de omgeving van de Gooilandlaan en de Hollandselaan gingen meerdere bomen omver, waaiden takken op auto’s en blies de wind dakpannen van woningen. Dat meldt RTV Noord.

Foto's