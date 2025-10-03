Partners politie: ‘350 miljoen nodig voor strijd tegen criminaliteit’ (Video)

Landelijk – De politie heeft structureel minstens 350 miljoen euro per jaar nodig om alle taken goed te kunnen blijven uitvoeren. Anders dreigt voor de politie in 2030 een miljoenen tekort. Dat schrijven regioburgemeesters, het Openbaar Ministerie, de politie en de Centrale Ondernemingsraad (COR) in een gezamenlijk position paper. ‘Nu ingrijpen om strijd tegen criminaliteit niet te verliezen.’

Vandaag presenteren de regioburgemeesters, het OM en de COR samen met de politie het position paper Altijd daar als het moet. Ze roepen daarin op om de politie fundamenteel te verstevigen en beschrijven wat voor de politie nodig is om het werk ook in de toekomst goed te kunnen blijven doen. De politie zet alles op alles en maakt momenteel al hele scherpe keuzes om dit tekort terug te dringen.

Aanwezig en aanspreekbaar

Het vertrouwen in de politie is hoog en stabiel, maar dat vertrouwen is niet vanzelfsprekend en staat onder druk, schrijven regioburgemeesters, OM, politie en COR in het position paper. ‘De politie is een ankerpunt in een onrustige samenleving. Burgers moeten erop kunnen blijven vertrouwen dat de politie aanwezig en aanspreekbaar is, dat criminelen worden opgespoord en dat er recht wordt gedaan.’

Dat het vertrouwen in de politie nu nog groot is, is te danken aan de politiemensen die zich dag in dag uit inzetten om Nederland veilig te houden, zien de partners. ‘Politiemensen worden gedreven door de wil om er te zijn als het ertoe doet. Hun werk maakt het verschil tussen chaos en orde, tussen angst en geborgenheid, tussen onrecht en gerechtigheid.’

Digitaal en op straat

De partners benadrukken dat de politie indrukwekkende resultaten behaalt: van het kraken van cryptocommunicatie en het oprollen van criminele netwerken op het darkweb tot het veilig laten verlopen van de NAVO-top in Den Haag. Intussen gaat het dagelijkse werk onverminderd door: noodhulp, verkeersongevallen, duizenden demonstraties en maandelijks 15.000 meldingen over personen met verward gedrag. Daarbovenop wordt de samenleving geconfronteerd met ruim 1.100 explosies bij bijvoorbeeld winkels en woonhuizen. Duizenden mensen per jaar zijn slachtoffer van digitale fraude.

Daarom is nu actie nodig:

€350 miljoen per jaar om de strijd tegen de criminaliteit niet te verliezen, het maatschappelijk vertrouwen te behouden en een goede werkgever te blijven. Dit staat nog los van de brede investering in de weerbaarheid van Nederland om goed voorbereid te zijn op fysieke en digitale aanvallen van statelijke actoren en criminelen.

Ruimte en vertrouwen om samen met de lokale gezagen keuzes te maken binnen de politiebegroting om snel en flexibel op ontwikkelingen in te kunnen springen.

Beleid en financiering waarop de politie kan bouwen. Beleid dat helder is en niet steeds weer verandert. En structureel geld, zodat de politie precies weet wat het budget is, ook op lange termijn. Alleen zo kan de politie daadkrachtig geld en tijd besteden aan wat echt nodig is in een veranderende samenleving: criminelen voorblijven, veiligheid bieden en recht doen aan slachtoffers.

Korpschef Janny Knol: ‘Onze mensen staan iedere dag klaar om Nederland veilig te houden. Dat kunnen we alleen doen als we de ruimte en middelen krijgen die daarvoor nodig zijn. Ik wil dat we met het geld dat er is het beste politiewerk leveren. Daar vraag ik aandacht voor. Het gaat niet om de politie zelf, maar om de veiligheid van iedereen in dit land.’

Voorzitter van de Regioburgemeesters Hubert Bruls: “Dit paper van de gezagen en politie gezamenlijk is een noodoproep: er staat echt iets op het spel om de politie op de been te houden de komende jaren in een onrustige maatschappij. De 350 miljoen euro is minimaal nodig om de politie te houden die we nu hebben, terwijl we eigenlijk over ambities zouden hebben willen spreken. De omvang van het financiële tekort is echter van zo’n omvang dat realisme nodig is.’

Tom Hoogkamer, plaatsvervangend COR voorzitter: ‘Als Centrale Ondernemingsraad zien we dat er steeds meer nodig is om in een complexer wordende maatschappij altijd daar te kunnen zijn waar het moet. Wij steunen het position paper, omdat hier duidelijk in staat beschreven waarom gedegen structurele financiering en regelruimte absoluut noodzakelijk zijn. Politiemensen doen niets liever dan dit land veilig houden, maar dit kan niet zonder een toereikende hoeveelheid mensen, middelen en ondersteuning om dit op een veilige en professionele manier te kunnen blijven doen.’

