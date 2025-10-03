MMT’ers UMCG halen bijna 15000 euro op voor Beatrix Kinderziekenhuis met 4 dagen durende estafette

Negen leden van het Mobiel Medisch Team (MMT) hebben vrijdagmiddag hun vier dagen durende estafetteloop voor het Beatrix Kinderziekenhuis afgesloten in UMCG. Met de hardlooptocht door de noordelijke provincies werd ruim veertienduizend euro opgehaald meldt Oogtv.nl.

In de laatste etappe deden de lopers onder meer Groningen Airport Eelde en het Martini Ziekenhuis aan. Vanaf het Martini Ziekenhuis werd de laatste loper vergezeld door de acht andere deelnemers van de afgelopen dagen, aangevoerd door het Motor Begeleidingsteam uit Assen en begeleid door fietsers en auto’s in een kleine karavaan. Bij aankomst in UMCG werden de lopers feestelijk onthaald bij het Beatrix Kinderziekenhuis en kregen ze een cheque overhandigd met het eindbedrag: een ruime 14.500 euro.

De estafette startte afgelopen woensdag op Groningen Airport Eelde. De route voerde de lopers onder meer langs Drachten, Leeuwarden, Sneek, Zwolle en Emmen. Onderweg werd halt gehouden bij ziekenhuizen, ambulancediensten en de luchtmachtbasis in Leeuwarden.

Het Mobiel Medisch Team (MMT) van het UMCG bestaat dit jaar 25 jaar. Met de estafetteloop wil het team iets terugdoen. Doneren kan nog steeds via de website van het Beatrix Kinderziekenhuis. Alle opbrengsten gaan naar de Stichting Vrienden van het Beatrix Kinderziekenhuis, die zorgt voor extra voorzieningen voor kinderen die daar verblijven.