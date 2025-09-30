Grote fatbike-controle in Groningen

Groningen – Bij een grootschalige fatbike-controle in de stad zijn dinsdag 56 bekeuringen uitgedeeld. De actie werd uitgevoerd door politie, Handhaving, LOP en motorrijders van team Verkeer op zes locaties.

In totaal zijn 128 fatbikes gecontroleerd. Daarbij volgden 25 bekeuringen, onder meer voor slechte remmen en opvoeren. Ook werd een gestolen fatbike in beslag genomen en trof de politie een 10-jarig kind op een opgevoerde fatbike aan. Verder leverden controles bij scooters en andere verkeersdeelnemers nog 31 bekeuringen op. Eén persoon werd aangehouden omdat hij nog DNA moest afstaan.

Volgens de politie zijn de controles bedoeld om de verkeersveiligheid te verbeteren en gevaarlijke situaties te voorkomen.

