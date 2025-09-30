Qbuzz rijdt zich vast onder Emmaviaduct bij keer actie, geen gewonden

Groningen – Een dubbeldekker van Qbuzz heeft zich vast gereden onder het Emmaviaduct in Groningen.

Er is veel schade ontstaan. Handhaving en Qbuzz calamiteiten team zijn ter plaatste.

De banden van de bus worden leeggepompt, zodat de bus weg kan worden gehaald.

Update via RTV Noord; Er zaten twee mensen in de bus van Qbuzz die zich eerder op de middag klemreed onder het Emmaviaduct in Stad. De twee zaten op de onderste etage van de dubbeldekker.

Ze raakten niet gewond, meldt een woordvoerder van Qbuzz. ‘De chauffeur had een afslag gemist en probeerde te keren op een plek waar dat niet kan.’

