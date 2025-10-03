Europaweg komend weekend afgesloten vanwege werkzaamheden (update)

Groningen – De Europaweg is komend weekend dicht ter hoogte van de zuidelijke ringweg. Ook de afrit Groningen-Zuidoost vanaf Euvelgunne is afgesloten. In tegenstelling tot onze eerdere bericht is de Europaweg onder het viaduct komend weekend 𝗶𝗻 𝗯𝗲𝗶𝗱𝗲 𝗿𝗶𝗰𝗵𝘁𝗶𝗻𝗴𝗲𝗻 afgesloten zegt Groningen Bereikbaar.



De afsluiting begint vrijdagavond om 19.00 uur en duurt tot maandag 6 oktober 05.00 uur en is nodig om een oude hoogspanningskabel te verwijderen.

Verkeer vanuit het centrum kan nog wel de toerit gebruiken richting het Julianaplein. De verbinding onder het viaduct door, richting Westerbroek, is dicht. Ook de toerit richting knooppunt Euvelgunne is niet bereikbaar. Richting het centrum blijft de Europaweg wel open.

Verkeer vanaf de Griffeweg of Europaweg naar het zuiden wordt omgeleid via de Sontweg en Bornholmstraat. Vanaf de A7 (Hoogezand) naar het UMCG of het centrum kan worden omgereden via de oostelijke ringweg (N46) en afrit Meerstad. Daarna gaat de route via de Sint Petersburgweg en de Sontweg verder de stad in.

