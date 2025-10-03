Vrijdagochtend lange file op A7 door wegwerkzaamheden & Feestdag Duitsland

Zuidbroek – Wegwerkzaamheden op de A7 veroorzaken vrijdagochtend een flinke file van zo’n 9 kilometer ter hoogte van knooppunt Zuidbroek – Foxhol. Automobilisten moeten daar rekening houden met ongeveer 15 minuten vertraging.

Daarnaast is de oprit bij Zuidbroek richting Groningen afgesloten. Verkeer richting Groningen wordt geadviseerd om om te rijden via Assen.

Let op: vrijdag 3 oktober is een feestdag in Duitsland – de Dag van de Duitse Eenheid, ter gelegenheid van de hereniging van Duitsland in 1990. Dat meldt Dvhn.nl.

