KNRM Lauwersoog oefent met SAR-helikopter bij Engelsmanplaat

Lauwersoog- Zaterdagochtend hebben de vrijwilligers van KNRM-station Lauwersoog een grootschalige oefening gehouden met een Search and Rescue-helikopter van Bristow. De training vond plaats nabij Het Rif en de Engelsmanplaat.

De bemanning oefent wekelijks om kennis en vaardigheden op peil te houden, maar het trainen met een SAR-helikopter gebeurt slechts af en toe. Tijdens de oefening werd geoefend met het zogenoemde hoisten: het omhoog takelen van een slachtoffer of bemanningslid vanaf de reddingboot naar de helikopter.

Deze procedure vraagt uiterste precisie. Terwijl de schipper met een vaste koers en constante snelheid moet varen, houdt de piloot de helikopter exact in positie. Communicatie is daarbij cruciaal, omdat de schipper de helikopter niet ziet en de piloot niet wat er onder hem gebeurt.

Na een verkenningsvlucht zette de helikopter een reddend zwemmer af op de reddingboot Annie Jacoba Visser. Meerdere keren werden personen omhoog gehesen en weer veilig teruggebracht. Daarna vloog de helikopter door naar de reddingboot Willem I van KNRM Schiermonnikoog om dezelfde oefening te herhalen.

De bemanning van KNRM Lauwersoog spreekt van een geslaagde oefening, die bijdraagt aan de paraatheid en veiligheid op het water.

