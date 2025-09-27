19-jarige Veendammer aangehouden voor drugs- en wapenbezit in Winschoten

Winschoten – De politie heeft vrijdag 26 september een 19-jarige man uit Veendam aangehouden op verdenking van handel in harddrugs, drugsbezit, verboden wapenbezit en het rijden onder invloed van drugs.

De aanhouding vond plaats na een voertuigcontrole op de St. Vitusholt in Winschoten. Daarbij werden meerdere soorten drugs aangetroffen, waaronder vermoedelijk cocaïne, ketamine en hennep. Ook vonden agenten messen en een geldbedrag.

Bij een doorzoeking van de woning van de verdachte kwam nog meer illegaal bezit aan het licht: munitie, zakjes harddrugs, messen, pepperspray, een bivakmuts en verpakkingsmateriaal voor de handel in drugs.

Heeft u informatie over drugshandel of ziet u verdachte situaties in uw buurt? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of meld anoniem via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

