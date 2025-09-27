Auto ramt deel van brug Adorp, betrokken auto rijdt door

Adorp – Een personenauto heeft zaterdagavond een deel van een brug geramd op de Munnikenweg bij Adorp. De bestuurder was verblind door het groot licht van een tegenligger.

Hulpverlening waaronder ambulance en politie kwamen ter plaatse. de inzittenden zijn nagekeken door het ambulance personeel. Niemand hoefde mee maar het ziekenhuis.

De auto heeft schade opgelopen aan de rechterzijde, en ook de rechter achterband is lek.

De politie is op zoek naar de andere betrokken auto. Deze is na het ongeluk. Getuigen worden gehoord.

Foto's