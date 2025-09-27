Afwasmachine veroorzaakt binnenbrand in Veendam

Veendam – Zaterdagavond werd de brandweer gealarmeerd voor een woningbrand aan de Bocht Oosterdiep. Brandweer Veendam ging hierop ter plaatse met een blusvoertuig en de hoogwerker.



Ter plaatse bleek er brand te woeden in de keuken op de 1e etage van het pand. De brand was ontstaan in een afwasmachine.

De brandweer wist de situatie snel onder controle te krijgen en de afwasmachine werd naar buiten gebracht. Hier werd de machine afgeblust. Vervolgens werd de woning geventileerd

