Werkzaamheden aan het spoor tussen Stedum en Delfzijl

Groningen – ProRail werkt de komende weken aan het spoor tussen Stedum en Delfzijl. Er rijden dan geen treinen maar bussen. Dat meldt Oogtv woensdag.

Van zaterdag 27 september tot en met woensdag 1 oktober en van zaterdag 4 oktober tot en met woensdag 8 oktober rijden er geen treinen. Arriva zet dan bussen in tussen de stations waar de treinen niet rijden.

ProRail werkt daarnaast aan het spoor tussen Bedum en Delfzijl van zondag 28 september 21.00 uur tot en met maandag 29 september. De bus stopt niet in Stedum, Arriva zet taxi’s in tussen Bedum en Stedum.

Reizigers die de treinvervangende bus willen gebruiken hebben een geldig vervoerbewijs nodig zoals een OV-chipkaart of betaalpas. Inchecken kan op het station van vertrek en uitchecken op het station van aankomst. Het is niet mogelijk om fietsen mee te nemen in de bus. De reistijd kan tot dertig minuten langer zijn.

