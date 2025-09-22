Stoffelijk overschot gevonden in het water bij Foxhol (update)

Foxhol – Hulpdiensten zijn maandag uitgerukt naar de Korte Groningerweg in Foxhol na een melding van een mogelijk lichaam in het water meldt RTV Noord.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er onderzoek wordt gedaan om vast te stellen of het daadwerkelijk om een lichaam gaat en van wie het is. Ter plaatse is ook een team van duikers ingezet.

Update 14:05 uur; Ter hoogte van de Korte Groningerweg in Foxhol is een overleden persoon in het water aangetroffen. Het is onbekend om wie het gaat en hoe de persoon te water is geraakt. De politie doet onderzoek naar de toedracht en de identiteit. De omgeving is afgezet. Dat meldt de politie via X.

