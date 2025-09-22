Nederlander(24) met pistool aangehouden bij Bad Nieuweschans

Bad Nieuweschans – Duitse agenten hebben zondag aan de Duits-Nederlandse grens bij Bad Nieuweschans ‘een vuurwapen en een magazijn met echte munitie in beslag genomen’ van een 24-jarige Nederlander. Dat meldt de Duitse politie.

De man reed als bijrijder vanuit Nederland naar Duitsland. Bij het doorzoeken van het voertuig vonden de hulpdiensten het wapen met magazijn.

Daarnaast had de man een vlindermes bij zich. De wapens zijn in beslag genomen, naar de man is een onderzoek ingesteld. Dat meldt Dagblad Van Het Noorden

