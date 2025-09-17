Gloednieuwe Cupra Born voor de politie als elektrische handhavingsauto

Westerkwartier – Basisteam Westerkwartier heeft de beschikking gekregen over een gloednieuwe Cupra Born als elektrische handhavingsauto. Het voertuig maakt deel uit van een landelijke pilot en is uitgerust met de nieuwste technologieën en een fris nieuw logo op de zijkant.

De volledig elektrische Cupra Born zal uiteindelijk in de regio worden ingezet voor uiteenlopende handhavingstaken. De auto is voorzien van moderne uitrusting, waaronder licht- en geluidsignalen, stop-/volgtekens, een bedieningspaneel met vele extra’s, mobilofoon en een nieuw geïntegreerd scherm. Dit scherm stelt agenten in staat om tijdens het rijden zowel de routeplanner als de melding in één overzicht te volgen.

De introductie van de Cupra Born markeert een belangrijke stap in de verduurzaming van het wagenpark. Op termijn zal het model de Volkswagen Golf vervangen. Parallel hieraan rijden inmiddels al twee andere nieuwe basispolitievoertuigen in Nederland rond: de Ford Kuga Full Hybrid en de BMW X1, die uiteindelijk de bekende Mercedes-Benz B-Klasse 200 zullen aflossen.

De testperiode van de Cupra Born loopt tot en met 18 september. Daarna wordt geëvalueerd hoe de elektrische auto zich in de praktijk heeft bewezen binnen de dagelijkse werkzaamheden.

