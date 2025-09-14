Autobrand in Musselkanaal snel geblust door brandweer

Musselkanaal – Zondagmiddag is aan de Geraniumstraat in Musselkanaal een auto in brand gevlogen. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.

Bewoners in de straat hadden hun voertuigen op de naastgelegen parkeerplaats staan. Op advies van een aanwezige fotograaf haalden zij hun auto’s tijdig weg, waardoor verdere schade werd voorkomen.

De brandweer kwam snel ter plaatse en had de vlammen binnen korte tijd onder controle. De uitgebrande auto is later door een bergingsbedrijf afgevoerd.

Er zijn geen gewonden gevallen.

Foto's