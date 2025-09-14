KNRM Lauwersoog traint medisch handelen in de praktijk

Lauwersoog – De vrijwilligers van reddingstation Lauwersoog hebben op maandag 1 en maandag 8 september een grote medische oefenavond gehad. Om de kennis op het gebied van EHBO op peil te houden, moet er naast theorie ook in de praktijk geoefend worden.



De opleiders van KRNM-station Lauwersoog, Hylke Breteler en Jan van der Bij, hadden voor beide avonden een prachtige oefening in elkaar gezet, compleet met oefenschip, slachtofferacteurs en een team van Kijlstra Ambulancezorg.

In het scenario had viskotter ZK9 Antonia onderweg twee verdwaalde wadlopers opgepikt die onderkoeld bleken te zijn. Hierop werd door de schipper van de ZK9 alarm gemaakt, waarna de KNRM van Lauwersoog werd gealarmeerd. De Annie Jacoba Visser was nog maar net de havenmond van Lauwersoog uitgevaren, toen er een tweede melding volgde: de ZK9 was acuut vastgelopen en de stuurman lag bewusteloos in de stuurhut. Met de motoren op volle toeren volgde een derde melding: explosie aan boord. Reden voor de bemanning van de Annie Jacoba Visser om op te schalen en ook reddingsboot de Springbok van Lauwersoog en een ambulance te alarmeren. Via de marifoon werd duidelijk dat er op de ZK9 flinke paniek was ontstaan aan boord, mede doordat de stuurman gewond op de grond lag en er geen leiding aan boord was.

Nadat de Annie Jacoba Visser het schip bovenwinds had benaderd, werd er een opstapper overgezet die de taak CIS (Coördinator Incident Schip) kreeg. De Annie Jacoba Visser werd door de Kustwacht aangesteld als OSC (On Scene Coördinator). Hiermee krijgt het betreffende schip een coördinerende rol in de hulpverlening en opschaling. Hoewel de mensen aan boord van de ZK9 schreeuwden naar de bemanning van de reddingboot dat ze moesten overstappen, werd volgens nauwe instructie van de CIS gewerkt. De CIS stuurt, net als bij de brandweer de bevelvoerder, de opstappers aan. Er werd door de CIS een korte beoordeling en inventarisatie van letsels gedaan, waarna de overige opstappers zich over de slachtoffers ontfermden. De letsels varieerden van onderkoeling, een spanningsklaplong, verbranding door een pan hete soep tot rookinademing en brandwonden in het gezicht. Deze letsels werden door de slachtofferacteurs zeer professioneel en levensecht nagebootst.

Ondertussen bleef de CIS druk met het coördineren van de situatie en werd hij via een loper op de hoogte gehouden van de status van de slachtoffers. Reddingboot Springbok had zich ondertussen via de marifoon gemeld. Zij hadden inmiddels ook koers gezet richting de ZK9 met een team van Kijlstra Ambulancezorg & Zorgvervoer aan boord. Naast de slachtoffers waren er ook nog enkele omstanders aan boord, die de druk flink opvoerden door te roepen dat het allemaal veel te lang duurde voordat er wat gebeurde. Taak van de KNRM’ers om deze mensen rustig te krijgen door ze af te leiden en ze bijvoorbeeld een taak te geven in de hulpverlening.

Bij een incident van deze grootte zijn er veel taken te verdelen en is opschaling noodzakelijk. Zo zagen we dat reddingboot Koning Willem 1 van Schiermonnikoog aan het oefenen was en deze werd dan ook aangeroepen of ze ons konden helpen. Naast dat de KW1 ruimte biedt aan diverse slachtoffers, had de KNRM opeens ook extra handen en kennis beschikbaar voor het helpen van de slachtoffers. Hierdoor belandde KNRM-station Schiermonnikoog, zonder dat dit was besproken in een realistische oefening.

Terwijl de hulpverlening aan boord van de ZK9 nog in volle gang was, werd er een sleepverbinding gemaakt met de Annie Jacoba Visser en werd langzaam koers gezet richting Lauwersoog. Onder regie van het ambulanceteam en de CIS werd besloten om een vlotte evacuatie uit te voeren van de meest instabiele slachtoffers. Deze werden overgezet op de Koning Willem 1 en met volle vaart richting Lauwersoog vervoerd.

Het incidentenschip werd door de Annie Jacoba Visser naar de haven begeleid. Na deze mooie oefening werd er onder het genot van een drankje plenair geëvalueerd. Er werd gestructureerd geëvalueerd wat er goed ging, waar leerpunten lagen en hoe de multidisciplinaire samenwerking verliep. Voor beide oefenavonden waren de scenario’s identiek, alleen had de ploeg van 8 september niet de luxe dat ze de beschikking hadden over de grote reddingsboot van Schiermonnikoog. Daarom werden de slachtoffers met reddingsboot Springbok naar Lauwersoog gevaren.

112Groningen.nl bedankt KNRM Reddingstation Lauwersoog en hun deelnemers voor de gastvrijheid, tekst en deze exclusieve kans om mee te varen en beeld te maken van deze oefening.

