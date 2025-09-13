Chocolade voor brandweer Ten Boer na bevrijdingsactie

De brandweerlieden van Ten Boer zijn afgelopen week getrakteerd op chocolade. Het snoepgoed werd overhandigd na een geslaagde bevrijdingsactie. Schrijft Oogtv.nl.

Vorig weekend kwam een 5-jarig kind vast te zitten in een putje aan de Roggeneed in het dorp. Dit putje wordt gebruikt om er een paal in te zetten om te voorkomen dat auto’s erdoor kunnen.

“Als onze alarmontvangers gaan, dan laten we het werk waar we mee bezig zijn voor wat het is en gaan we zo snel mogelijk op pad met onze rode wagen”, schrijft brandweer Ten Boer op haar sociale media. “Nadat we het kind bevrijd hadden, zijn we weer teruggekeerd naar de kazerne.”

“De verrassing was de volgende dag echter groot toen wij een kaartje met daarop heel veel hartjes en een doos chocolade van de oma van het kindje kregen. Dat we dit krijgen is totaal niet nodig. Het is immers ons werk. Maar het wordt wel heel erg gewaardeerd door de hele ploeg.” Met het kindje gaat het inmiddels weer goed.

