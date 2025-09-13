Aantal slagerijen ontvangen dreigmail

Meerdere slagerijen in de provincie Groningen hebben afgelopen week een dreigmail ontvangen. Daarin werden ze op een gewelddadige manier opgeroepen de winkel te sluiten. De politie heeft een 22-jarige verdachte uit de gemeente Oldambt aangehouden.

Dat bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. De verdachte blijft in ieder geval twee weken vastzitten. Het onderzoek naar de zaak loopt.

In de mail worden winkeliers opgedragen hun winkel te sluiten, meldt het Dagblad van het Noorden.

Als dat niet gebeurt, ‘kom ik met een machete binnen en steek ik jullie allemaal dood. Medewerkers, schoonmakers iedereen’, staat in de dreigmail te lezen.

