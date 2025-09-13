Auto raakt van de weg en belandt in sloot in Froombosch

Froombosch – Op de Fromaweg in Froombosch is zaterdag een auto van de weg geraakt en in een sloot terechtgekomen. Het voertuig liep daarbij aanzienlijke schade op.

De oorzaak van het incident is nog niet duidelijk. Ook is op dit moment onbekend hoeveel personen er in de auto zaten en of er gewonden zijn gevallen.

Hulpdiensten werden opgeroepen om assistentie te verlenen. Ter plaatse is de weg tijdelijk gedeeltelijk afgesloten geweest om de hulpverlening en de berging van de auto mogelijk te maken.

Foto's