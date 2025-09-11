Lekkage in waterleiding Lisstraat Appingedam

Appingedam – In de Lisstraat in Appingedam zitten bewoners in de omgeving donderdag tijdelijk zonder of met minder waterdruk door een lekkage in de waterleiding.

Monteurs zijn bezig met reparatiewerkzaamheden. Tijdens en na de herstelwerkzaamheden kan er troebel water uit de kraan komen. Dit is niet schadelijk voor de gezondheid.

Het advies is om, wanneer het water troebel is, de kranen in huis een half uur dicht te laten. Meestal verdwijnt het troebele water daarna vanzelf uit de hoofdleidingen.

Het waterbedrijf biedt excuses aan voor het ongemak.

Foto's