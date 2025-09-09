Auto botst tegen boom in Woudbloem

Woudbloem – Aan de Woudbloemlaan in Woudbloem is dinsdagmiddag een auto tegen een boom gebotst. De brandweer heeft de bestuurder uit het voertuig bevrijd, waarna deze met onbekend letsel naar het ziekenhuis is overgebracht.

De weg is voorlopig afgesloten voor verkeer. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. Op het moment van de aanrijding regende het hevig en stond er veel water op de weg.

Agenten die ter plaatse kwamen, zochten tijdens de hulpverlening beschutting tegen de regen onder de open kofferklep van de auto, nadat het slachtoffer in veiligheid was gebracht.

Foto's