Fietsster(28) overleden na zeer ernstig ongeluk met busje in Winschoten  (update)

Winschoten – Op de A.J. Romijnweg in Winschoten heeft maandagochtend een zeer ernstig verkeersongeluk plaatsgevonden tussen een auto en een fietsster. De fietsster raakte daarbij zeer ernstig gewond.

Omstreeks 07:25 uur gebeurde het ongeluk. Meerdere hulpdiensten waaronder ambulances en een traumahelikopter kwamen voor medische hulpverlening. De brandweer plaatste zichtschermen rond de plek van het ongeluk.

De fietsster raakte zeer ernstig gewond bij het ongeluk meldt de politie via X. De politie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren.

Op de plek van ongeluk stonden zichtschermen.

Update: Helaas heeft de hulpverlening niet mogen baten en is het slachtoffer, een 28-jarige vrouw uit Winschoten, overleden.

