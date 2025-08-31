Brand in bouwkeet Wagenborgen, brandweer gehinderd door feestgangers

Wagenborgen – De brandweer van Wagenborgen is in de nacht van Zaterdag op Zondag opgeroepen voor een brand in een bouwkeet aan de Kopaf in Wagenborgen.

Onderweg naar de melding werd de brandweer verrast met enkele kleine brandhaarden onderweg. Kleine bultjes stro stonden her en der in de brand. Ook werd de brandweer geblokkeerd doormiddel van dranghekken op de weg. Deze zijn er neer gezet door enkele feestgangers die van een feest in Siddeburen kwamen.

Bij aankomst van de spuitgasten was de brand uitslaand en kon niet worden voorkomen dat de keet forse schade op liep. Bij het blussen van de brand zijn 2 gasflessen veilig gesteld. Ook kon worden voorkomen dat een graafmachine vlam vatte. Al scheelde dat niet veel.

Er kan en mag van worden uitgegaan dat de brand is aangestoken.

Foto's