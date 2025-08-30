Auto belandt op de kop in sloot langs A7 bij Groningen

Groningen – Op de A7 tussen Westerbroek en Groningen is zaterdagochtend een automobilist van de weg geraakt. De auto belandde op de kop in de sloot, waarbij de voorkant volledig onder water verdween.

De bestuurder wist zelf uit het voertuig te komen. Het is nog onbekend of de persoon hierbij gewond raakte.

Meerdere hulpdiensten, waaronder de politie en Rijkswaterstaat, kwamen ter plaatse om hulp te verlenen en het verkeer in goede banen te leiden.

Een bergingsbedrijf is ingeschakeld om de auto uit de sloot te halen.

