Hittegolf: Vanaf woensdagmiddag ‘code geel’ in Groningen

Groningen – In Groningen geldt vanaf woensdag rond 12.00 uur code geel vanwege de verwachte hitte. In de middag stijgt de temperatuur naar 28 tot 33 graden, met lokaal uitschieters tot ongeveer 35 graden. Vooral bij lichamelijke inspanning kunnen deze temperaturen gezondheidsrisico’s met zich meebrengen.

Door de combinatie van warmte en een hoge luchtvochtigheid loopt de hittekracht op tot waarden tussen 7 en 9. De waarschuwing geldt voorlopig tot donderdagochtend 08.00 uur. Vooral in stedelijke gebieden, zoals de stad Groningen, koelt het ’s nachts nauwelijks af. De temperatuur blijft daar rond de 20 graden hangen.

Donderdag waait de wind uit het noordoosten, waardoor iets minder warme lucht wordt aangevoerd. Bij veel zonneschijn wordt het dan ongeveer 28 graden. Vrijdag draait de wind weer naar het zuiden en stijgt de temperatuur opnieuw flink. Het wordt opnieuw tropisch warm met maxima van 32 tot 33 graden en plaatselijk mogelijk 35 graden.

Ook zaterdag houdt het warme zomerweer aan. De temperatuur komt dan uit tussen de 30 en 32 graden.

Foto's

Deel dit artikel

Social media