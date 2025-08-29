Auto en fatbike botsen op Wedderbergenweg bij Wedde

Wedde – Een automobilist en een fatbiker zijn vrijdagmiddag met elkaar in botsing gekomen op de Wedderbergenweg bij Wedde.

Bij het ongeval liep de voorkant van de auto flinke schade op. De toestand van de betrokken fatbiker is nog niet bekend. Hulpdiensten rukten massaal uit, waaronder politie, brandweer, ambulancepersoneel en een traumahelikopter.

Voor de landing en het later opstijgen van de traumahelikopter werd de N368 tijdelijk volledig afgesloten. Dit zorgde voor verkeershinder in de omgeving.