Opruimen van de stormschade in Groningen duurt nog weken

Veendam – Het opruimen van de stormschade door het noodweer van zaterdag 20 juni duurt naar verwachting nog zeker zes weken, meldt de Provincie Groningen.

Vooral in Oost-Groningen raakten veel bomen langs provinciale wegen en vaarwegen beschadigd of waaiden om. Om wegen weer toegankelijk te maken, werkten provinciale medewerkers en aannemers het hele weekend door. Op het drukste moment waren zo’n tachtig mensen tegelijk aan het werk.

De provincie onderzoekt inmiddels de oorzaak van de grote schade. Opvallend is dat vooral gezonde bomen zijn omgevallen. Door de hevige regen waren bomen zwaarder geworden, terwijl volle kronen veel wind vingen. In combinatie met een droge ondergrond en valwinden leidde dit tot veel omgevallen bomen.

Volgens de provincie is ongeveer één procent van de 35.000 bomen in provinciaal beheer beschadigd geraakt. Alle omgevallen bomen worden vervangen. Deze week brengt de provincie de schade in kaart en worden prioriteiten vastgesteld voor de opruim- en herstelwerkzaamheden.

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