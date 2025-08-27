Man langer vast vanwege rol steekpartij Stad-Groningen

Groningen – De rechter-commissaris van de rechtbank in Groningen heeft besloten dat een 50-jarige man uit de gemeente Het Hogeland veertien dagen langer vast blijft zitten. Hij wordt verdacht van een poging doodslag dan wel poging moord.

Op dinsdagavond 19 augustus 2025 raakte een minderjarige jongen ernstig gewond bij een steekincident aan de Johan de Wittstraat in de Stad-Groningen. Voor de betrokkenheid daarbij heeft de politie de verdachte op 21 augustus 2025 aangehouden.

