Kitesurfer in problemen bij Hoek van de Bant

Lauwersoog – Woensdagmiddag om 14.10 uur kregen de vrijwilligers van KNRM station Lauwersoog alarm op hun pieper voor een prio 1 melding persoon in problemen.

Met spoed gingen de KNRM’ers richting het boothuis op Lauwersoog, om daar op de reddingboot Annie Jacoba Visser te stappen onderweg naar een kiter die in problemen was geraakt.

Een opstapper reed met de auto naar de Hoek van de Bant om de melder op te vangen.

Ondertussen had een zeilboot die onderweg was naar de haven van Lauwersoog een kite in het water zien drijven zonder een persoon erbij en ze meldden dit via de marifoon aan Den Helder Rescue.

Aan de zeilboot werd gevraagd om wat rondjes te varen omdat de persoon nog niet terecht was.

Tien minuten later kwam de melding dat de kiter veilig aan de kant stond op de Hoek van de Bant. De mensen op de zeilboot wisten even later de kite aan boord te krijgen.

Ondertussen was de reddingboot ook vertrokken en deze hebben de kite-uitrusting overgenomen van de zeilboot. De kiter werd door de opstapper vanaf de Hoek van de Bant naar het reddingstation gebracht.

Een geslaagde actie met name door de hulp van een passerende zeilboot.

