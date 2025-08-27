Explosie Potgieterlaan in Haren: Getuigen gezocht

Haren – Op maandag 25 augustus rond 20.00 uur vond er een explosie plaats aan de Potgieterlaan in Haren. Door de kracht van de explosie werden brokstukken van een prullenbak tot meer dan 80 meter verderop teruggevonden.

De politie is een onderzoek gestart en komt graag in contact met getuigen of mensen die mogelijk camerabeelden hebben van het incident. Zie ook.

Heeft u informatie? Neem contact op met de politie via 0900-8844. Blijft u liever anoniem, bel dan 0800-7000.

Zaaknummer 2025229738

Foto's