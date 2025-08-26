Brand in hooi aan de Bovenweg in Muntendam

Muntendam – Dinsdagmiddag rond de klok van 17.15 uur werd brandweer Zuidbroek gealarmeerd voor een buitenbrand langs het Veenpad (fietspad in verlengde van de Bovenweg).

Hier was tijdens het hennep hakselen brand ontstaan waarbij het op meerder plekken brandde.

Rond 17.45 werd ook de SB uit Groningen gealarmeerd en ook brandweer Veendam was onderweg. Laatstgenoemde waren uitgerukt voor een buitenbrandje aan de Borgercompagnie in Wildervank. Dit brandje viel erg mee en de TS werd vanuit daar doorgestuurd naar het Veenpad.

Met behulp van de blusmonitor op de SB (water zonder schuim) werden de laatste resten afgeblust.

