Zes actievoerders aangehouden bij protest tegen kap Betonbos

Groningen – De politie heeft dinsdagochtend zes mensen aangehouden die actievoerden tegen de kap van het Betonbos in de stad Groningen. Agenten hadden de activisten verzocht om weg te gaan, maar daar werd geen gehoor aan gegeven.

Het bos aan het Damsterdiep moet plaatsmaken voor de nieuwe woonwijk Stadshavens. Over de kap van de bomen is een lange juridische strijd gevoerd. Afgelopen maart wist een groep tegenstanders de kap op het laatste moment tegen te houden. Lees verder op RTVNoord.nl

