Vrachtwagen gekanteld na botsing Duitse auto bij Nieuwe Pekela, meerdere gewonden

Nieuwe Pekela – Op de N366 bij het Groningse Nieuwe Pekela heeft zaterdagmiddag een zwaar ongeluk plaatsgevonden waarbij een auto in botsing kwam met een vrachtwagen. De vrachtwagen kwam op de zijkant tot stilstand in een sloot.

Het ongeval gebeurde zaterdag rond 13:10 uur. Daarbij werd opgeschaald naar ‘middel-hulpverlening’. Meerdere brandweerwagen en drie ambulances kwamen ter plaatse.

Volgens omstanders moest één persoon worden bevrijdt uit de auto’s. Minimaal twee personen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagen chauffeur hoefde niet naar het ziekenhuis. De betrokken auto is van Duitse afkomst.

De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De weg is gedeeltelijk afgesloten. Naar verwachting zal dit nog enige uren duren in verband met de berging van de vrachtwagen.

Foto's